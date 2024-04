Ville de Decize Decize, jeudi 4 avril 2024.

Decize est le principal centre d’animation du Sud Nivernais et l’une des portes d’entrée sud de la Bourgogne.

Enserré entre deux bras de la Loire et cernée par des remparts, le centre-ville de Decize est bâti sur un piton rocheux. Située à la confluence de cours d’eau, il vous faudra traverser pas moins de 5 ponts pour vous rendre d’un bout à l’autre de la ville canal du Nivernais, rivière Aron, Vieille Loire, Loire et canal latéral à la Loire. Cette particularité géographique en fait un point stratégique pour toutes les voies de communication. C’est l’une des plus belles escales du centre de la France !

Cette situation unique a favorisé le développement du transport fluvial de marchandises puis la navigation de plaisance. Son principal ambassadeur est le Port de la Jonction et ses 80 anneaux.

Sa richesse d’empoissonnement a fait surnommer la ville Le Paradis des pêcheurs avec des cours d’eau qui regorgent de bonnes surprises de toutes tailles sandres, chevesnes, perches, brochets, silures…

Vous souhaitez visiter la ville mais vous ne savez pas pour où commencer, pas de panique, un circuit historique et plusieurs circuits “nature” vous permettent, à votre rythme, de découvrir les multiples facettes de cette “île” !

Vous souhaitez en savoir encore plus ! Des visites guidées sont organisées en juillet et août pour les individuels et toute l’année pour les groupes. .

