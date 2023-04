Festival Musique en Vie #3 Ville de Croix Croix Catégories d’évènement: Croix

Festival Musique en Vie #3 Ville de Croix, 11 mai 2023, Croix. Festival Musique en Vie #3 11 – 14 mai Ville de Croix Tarifs : 15€ / 8€ (de 7 à 17 ans) / Gratuit pour les – de 7 ans – Possibilité de pass pour plusieurs concerts, voir la billetterie en ligne. Au programme 5 concerts sublimes animés par une équipe artistique de premier plan emmenée par Gauthier HERRMANN et Jean-Michel DAYEZ du collectif Artie’s.

Ils seront accompagnés par des artistes prestigieux tels que : Nathan Mierdl, Clément Dufour, Mathilde Borsarello-Herrmann, Pierre Cussac, Loan Cazal, Gino Samyn, Frédéric Basquin et Pascal Thibaux du trio Saxo Clone, sans oublier le Jeune Choeur des Hauts de France, dirigé par Pascale Dieval et accompagné au piano par Jennifer Meens-Deflandre. Programmation Concert à la Villa Cavrois

Jeudi 11 mai – 19h30

Villa Cavrois – 60 avenue du Président J.F. Kennedy à Croix

Ce trio violon, violoncelle et accordéon vous promet une soirée haute en couleurs emmenée par Mathilde Borsarello-Herrmann, Gauthier Herrmann et Pierre Cussac.

Au Programme : œuvres de Lehar, Piazzolla, Bartok, Vecsey, Moussorgsky, Kosma… Grand concert à l’église Saint-Martin

Vendredi 12 mai – 20h30

Église Saint-Martin à Croix

Sous la direction de Pascale Dieval, accompagnée par Jennifer Meens-Deflandre au piano, le Jeune Choeur des Hauts-de France présentera un répertoire fait de découvertes et de « hits » de la musique chorale. Clément Dufour, flûte solo de l’Orchestre National de Lille rejoindra Gauthier Herrmann et Jean-Michel Dayez pour de sublimes intermèdes instrumentaux.

Au programme : œuvres de Debussy, Fauré, Franck, Poulenc, Julien Joubert… Rencontre avec l’orchestre de 1er cycle du CRC

Samedi 13 mai – 11h – GRATUIT

Conservatoire à Rayonnement Communal – 27 rue Jean Jaurès à Croix

Œuvres de compositeurs français avec la présence d’un soliste du collectif Artie’s. Concert du trio Saxo Clone

Samedi 13 mai – 20h30

Salle Jacques Brel – 137 rue J.B. Delescluse à Croix

Ce trio, composé de deux saxophonistes issus de la grande école française du saxophone classique (Gino Samyn & Frédéric Basquin) et d’un pianiste talentueux (Pascal Thibaux), vous propose un concert exceptionnel au répertoire captivant composé de transcriptions et d’œuvres originales aux couleurs impressionnistes et modernes.

Au programme : œuvres de Ravel, Samyn, Debussy, Tomasi. Concert dans les salons de l’Hôtel de Ville

Dimanche 14 mai – 17h

Mairie – 187 rue Jean Jaurès à Croix

Nous vous invitons à (re)découvrir deux monuments de la musique française : le trio de Ravel, et le premier quatuor à clavier de Fauré. Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir le jeune prodige Nathan Mierdl (premier violon du Philarmonique de Radio-France), Loan Cazal, Gauthier Herrmann et Jean-Michel Dayez.

