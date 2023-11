Mobilisation Téléthon Ville de Cenon Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Mobilisation Téléthon Ville de Cenon Cenon, 1 décembre 2023, Cenon. Mobilisation Téléthon 1 – 9 décembre Ville de Cenon Entrée libre, ouvert à tous Nouvelle édition du Téléthon Cenonnais, cette les animations se dérouleront sur toute une semaine du 1er au 9 décembre. Programme Soirée Belote pour le Téléthon Vendredi 1er décembre – de 19h à minuit – Château du Diable

Conditions : Inscriptions sur place – 20€ par équipe (10€ par personne) – Tombola. Crêpes et buvette sur place Activité Yoga vendredi 1er décembre -Château du Diable

L’association de quartier organise par ailleurs une journée au profit du Téléthon, avec sur place buvette et vente de crêpes: 15h30 : activité yoga – découverte de la « salutation au soleil »

20h : concours de belote Animation au marché de Cenon Mercredi 6 décembre – 10h / 13h – Place François Mitterrand

Vente de goodies – vente de crêpes – Challenges sportifs (Relais Vélo / Défi du lancer franc) Soirée Karaoké Jeudi 7 décembre – de 19h à minuit – Château du Diable

animation dans le cadre des Championnats de France de Karaoké (DJ-animateur agréé recruteur pour les championnats de France) /

Restauration et buvette sur place / Challenge Relais Vélo avec inscription auprès de : abadies@cenon.fr

Tarifs : entrée payante 10€ par personne – paiement par chèque à l’ordre du téléthon accepté permettant une défiscalisation automatique à hauteur de 60%. Soirée Loto Vendredi 8 décembre – de 19h à minuit – Château du Diable

Entrée gratuite , demande d’une participation pour le loto (achat de cartons loto)

Restauration et buvette sur place – Tombola avec plus de 1000€ de lots à gagner Animation samedi matin Samedi 9 décembre – de 10h à 13h – Centre Commercial La Morlette

Ventes de crêpes et goodies / Défi Relais Vélo Animation à la piscine Samedi 9 décembre – de 10h à 13h – Complexe aqualudique Elodie Lorandi

Plusieurs animations sont proposées : Relais Natation parrainé par des entreprises locales et initiation à la plongée avec l’équipe de l’US Cenon Subaquatique. D’autres activités et challenges seront mis en places tout au long de la semaine au sein de différentes associations : US Cenon Foot : Défis jongles à l’entrainement le mercredi 6 décembre

Collecte de dons et animations lors du match du 3 décembre US Cenon Basket : Défis lancer franc à l’entrainement le mercredi 6 décembre

Collecte de dons et animations lors du match du 3 décembre US Cenon Athlétisme et US Cenon randonnée pédestre : Marche pour le téléthon dans la semaine Comité Testaud : Ventes de goodies le samedi 9 décembre toute la journée devant le carrefour city du bas Cenon, avec don de crêpes. EHPAD Bois du Loret : Ventes de goodies et animations musicales le vendredi 8 et samedi 9 décembre.

Programmation susceptible d’être modifiée. Ville de Cenon 33150 CENON Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557544559 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0621407575 »}] [{« link »: « mailto:abadies@cenon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

