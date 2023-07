EGO TOGETHER Ville de Biarritz – Service Jeunesse – Local Ados Biarritz, 10 juillet 2023, Biarritz.

Par le prisme de nos émotions-émojis, Ego together est une oeuvre chorégraphique pop’ à 360°, qui interroge le lien entre accomplissement individuel et existence dans le collectif. Tel un projet musical pop’, où la danse jouerait le rôle principal, Ego Together se dévoile sur nos écrans, par un album vidéo-danse , et s’expérimente « en vrai », grâce au concert dansé.

Danseurs.ses et musicien.ne.s, vont évoluer individuellement, collectivement, en s’inspirant d’une partition chorégraphique contemporaine « danse-émojis* », née du dialogue de la chorégraphe lors d’actions culturelles avec des jeunes publics de 10 à 20 ans, durant le processus de création.

Temps d’intervention de médiation et de sensibilisation pour donner des clés de lecture aux adolescents : sources d’inspiration, traduction du propos artistique, méthodes de travail (chorégraphie & vidéo)

Mise en situation de création pour les adolescents : Chorégraphie, scénario, tournage, montage vidéo et présentation de leur travaux.

Ville de Biarritz – Service Jeunesse – Local Ados 64200 Biarritz

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T12:30:00+02:00

2023-07-20T18:00:00+02:00 – 2023-07-20T19:00:00+02:00

