Fêtes de Noël à Beaugency Ville de Beaugency Beaugency Catégorie d’Évènement: Beaugency Fêtes de Noël à Beaugency Ville de Beaugency Beaugency, 8 décembre 2023, Beaugency. Fêtes de Noël à Beaugency 8 décembre 2023 – 6 janvier 2024 Ville de Beaugency Voir https://www.chakiri-beaugency.com Nombreux sont les acteurs qui se mobilisent pour vous faire passer de belles fêtes de fin d’année à Beaugency ! Découvrez le programme varié de ce mois de décembre dans les visuels ci-dessous. Profitez de la patinoire (16-17/12, 23/12-06/01), de la forêt féérique du Père Noël (11-31/12), de concerts le samedi 16 décembre à partir de 16h, de la rencontre avec le Père Noël et la parade lumineuse le dimanche 17 décembre après midi. Le Marché de Noël a lieu le vendredi 8 décembre à partir de 17h à l’école Notre-Dame. Retrouvez la programmation du château le 23/12 sur la fiche dédiée. Ville de Beaugency Place du Docteur Ch. Hyvernaud, Beaugency Beaugency [{« type »: « phone », « value »: « 0238445001 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chakiri-beaugency.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T08:00:00+01:00 – 2023-12-08T17:00:00+01:00

2024-01-06T08:00:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00 FMACEN045V509OLK OT Détails Catégorie d’Évènement: Beaugency Autres Lieu Ville de Beaugency Adresse Place du Docteur Ch. Hyvernaud, Beaugency Ville Beaugency Lieu Ville Ville de Beaugency Beaugency latitude longitude 47.77783;1.63119

