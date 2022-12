Découvrez les Broderies de l’Hôtel de Ville Ville de Beaugency Beaugency Catégorie d’évènement: Beaugency

Découvrez les Broderies de l’Hôtel de Ville Ville de Beaugency, 17 décembre 2022, Beaugency. Découvrez les Broderies de l’Hôtel de Ville 17 – 31 décembre Ville de Beaugency Découvrez Beaugency ! Ville de Beaugency Place du Docteur Ch. Hyvernaud, Beaugency Beaugency Le service culture et patrimoine de la ville de Beaugency vous propose de découvrir les sublimes tentures brodées de la Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville, par le biais de petites visites guidées d’une trentaine de minutes ! Suivez Thibaud pour en connaître davantage sur le bijou de cette charmante cité médiévale ! Horaires variables, se référer au module de réservation. Du 17 au 30 décembre, à 12h et 14h et 16h15, excepté les 18 (uniquement le matin), 19, 25 et 26.

