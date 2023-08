La balade des papilles Ville de Bayonne Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

La balade des papilles Samedi 16 septembre, 10h00, 14h30, 16h30 Ville de Bayonne Gratuit. Sur inscription.

Vous traversez le centre ancien au fil des saveurs, des produits et des mets qui furent préparés et consommés à Bayonne à travers les siècles. Vous voici en compagnie des marins puis à la table des édiles… Ce parcours inédit se conclut par la dégustation d’un chocolat chaud « à la Bayonnaise » : de quoi redécouvrir un patrimoine culturel immatériel autour du savoir-faire chocolatier.

Parcours proposé par le Pôle Patrimoine – Ville d’art et d’histoire avec l’Académie du Chocolat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©YBR