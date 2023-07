Exposition : « Udazken’art » Ville de Bayonne Bayonne, 15 septembre 2023, Bayonne.

Exposition : « Udazken’art » 15 – 17 septembre Ville de Bayonne Gratuit. Entrée libre.

Pour la 7e année consécutive, les peñas de Bayonne s’ouvrent aux artistes lors des Journées européennes du patrimoine. Venez découvrir des artistes locaux, dans des lieux insolites et pleins de caractère ! Udazken’ART permet de révéler l’histoire et l’architecture de sites méconnus, ainsi que des œuvres artistiques de styles très différents. Trente-cinq peñas et plusieurs dizaines d’artistes, amateurs ou éclairés sont à découvrir. Amoureux de peinture, d’histoire, de vieilles pierres, de sculpture, d’art modern ou contemporain, tout est réuni pour que les visiteurs passent un moment ludique, convivial et passionnant lors de ce bel évènement entièrement gratuit et accessible à tous.

Une occasion rare de déambuler dans les rues de Bayonne, de peña en peña, à la rencontre de lieux singuliers et d’artistes uniques.

Ville de Bayonne 65100 Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Bayonne est une ville du Pays basque, région du sud-ouest de la France. Elle est située au confluent de la Nive et de l’Adour. Le quartier historique du Grand Bayonne se caractérise par ses rues médiévales étroites. C’est là que se dressent la cathédrale gothique Notre-Dame (ou Sainte-Marie), avec son cloître du XIIIe siècle, et le Château-Vieux. De l’autre côté de la Nive, dans le quartier du Petit Bayonne, se trouve le musée basque et de l’histoire de Bayonne, dédié aux arts, à l’artisanat et aux traditions de la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©DR