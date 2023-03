Heurtoirs et ferronneries au Petit Bayonne Ville de Bayonne Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

→ Dimanche 2 avril, 14h à 15h.

Honneur aux ferronniers d’art et aux serruriers pour cette véritable redécouverte de la ville ! Levez les yeux et scrutez les portes : le fer ouvragé donne au centre ancien des ornements raffinés.

R.-V. : esplanade de l’échauguette, statue cardinal Lavigerie

Gratuit, sans réservation.

Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d'Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/

