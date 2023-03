Ateliers Portes ouvertes Ville de Bayonne, 1 avril 2023, Bayonne.

Ateliers Portes ouvertes 1 et 2 avril Ville de Bayonne

Les artisans d’art créateurs bayonnais vous ouvrent la porte de leur atelier-boutique. Au fil des trois quartiers du centre ancien, ils vous accueillent pour présenter leurs métiers, leurs parcours, leur savoir-faire et leurs créations.

Grand-Bayonne

Isabelle ARPAJOU

Atelier Vauban

Encadrement.

17 rue Vieille-Boucherie

Samedi, de 10h à 12h et de 15h à 19h

Marie AZNAR

Ze Polita

Sérigraphie

9 rue Port-de-Castets

Samedi, de 10h30 à 18h30

Dimanche, de 11h à 17h

Caroline BALME

Sanuk création

Création de bijoux

38 rue Poissonnerie

Samedi, de 10h à 18h

► Démonstrations de perçage de pierres fines et d’assemblages.

Daniel BAUDUIN

Atelier Daniel B.

Artisan bijoutier

12 rue du Pilori

Samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Pascale BRICHET

Veri Pearl

Création de bijoux

16 rue Vieille-Boucherie

Samedi, de 10h30 à 13h et de 15h à 19h

Dimanche, de 10h à 14h

Les Couteliers Basques

79 rue d’Espagne

Samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19 h

Dimanche, de 14h à 18h

Jérôme CHUILON

Atelier des remparts

Archetier, luthier

Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 16h

Jean DARRICARRERE

Horloger

3 rue Lagréou

Samedi, de 9h à 13h et de 14h à 18h

Isabelle DUMERGUE

L’apprentie

Création de bijoux

17 rue de Luc

Samedi, 10h à 13h et de 14h à 19h

Dimanche, de 14h à 18h

Mojgan GARENNE

Poésie du verre

Artiste verrière.

20 rue Vieille-Boucherie

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Mike FRANÇOIS

Bobby Kicks

Restaurateur de cuirs

24 rue des Faures

Samedi de 10h30 à 18h30

Dimanche de 11h à 17h

Marcelino HERRADURA

Atelier des remparts

Luthier

29 rue des Faures

Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 16h

Valérie MADESCLAIRE

Le Ligator

Reliure, dorure, restauration de livres anciens

30 rue des Faures

Samedi de 9h15 à 12h et de 14h30 à 18h

Effectif limité à 10 personnes

Monika MITTERMEYER

Materna Création

Bijouterie, atelier de création.

5 rue Vieille-Boucherie

Samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 19h

Gladys ROCHAS

Céramiste

20 rue Vieille-Boucherie

Samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Galerie PEPITEKO

Boutiques d’artisans créateurs locaux

51 rue d’Espagne

Samedi, de 10h30 à 19h

Dimanche de 14h à 19h

Jacques MONNERAUD

Oh! Galerie&Co

Céramiste

45 rue d’Espagne

Samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h

Dimanche, de 11h à 13h et de 14h à 18h

Valentine LE SEC’H

Couturière (robes de mariée)

11 rue du Pilori

Samedi et dimanche, de 10h30 à 18h

Petit-Bayonne

Andres CHACANA

Garolou

Artisan maroquinier

50 rue Pannecau

Samedi de 9h30 à 19h

Dimanche, de 14h à 18h

Faktoria

Céramique

22 rue Bourgneuf

Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 16h

Catherine ITHURBIDE

Lorea

Artisan bijoutier, joailler

11 rue Jacques Lafitte

Samedi, de 10h à 18h30

Dimanche, de 14h à 18h

Luca LAULHERE

Atelier de Lutherie

Luthier

34 rue Bourgneuf

Samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Freddy TRESALLET et Julien CASTRO

Atelier Tresallet

Artisans lunetiers

19 rue Bourgneuf

Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h

► Démonstration des étapes de fabrication : samedi de 14h à 16h.

La TRANSVERSALE

Collectif d’artisans créateurs

Broderie, gravure, macramé, bijoux.

13 rue Bourgneuf

Samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 19h

Saint-Esprit

Galerie-atelier l’Artsenal de Saint-Esprit

2 rue Sainte-Catherine

Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h

> Vernissage de l’exposition samedi à 19h

Patrice BUENO

Fusion Art

Sculpteur bronze

63 rue Maubec

Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Gérald FRANZETTI

Vitraux Franzetti

Vitrailliste et peintre verrier.

17 Petite rue de l’Esté

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pierre Marc MARTELLI

Luthier en guitare

31 boulevard Jean d’Amou

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d’Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/

Ville de Bayonne Bayonne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bayonne.fr/ »}] [{« link »: « https://www.bayonne.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

portes ouvertes artisans

Tresallet Alain – Artisan lunetier