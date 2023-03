Chasse aux oeufs des commerçants Ville de Bassens, 33530 Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Chasse aux oeufs des commerçants Ville de Bassens, 33530, 5 avril 2023, Bassens. Chasse aux oeufs des commerçants Mercredi 5 avril, 08h00 Ville de Bassens, 33530 Les enfants pourront résoudre un rébus dans chaque commerce participant et recevrons des chocolats.

Liste des commerces participants sur la page Facebook de l’association et sur demande.

Chez les commerçants participants aux heures d’ouverture. Ville de Bassens, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bassenspassioncommerce@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 28 70 36 96 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 85 84 18 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/people/Bassens-Passion-Commerce/100086399195722/?paipv=0&eav=Afb2CFXXeaw5Ixu4cR4QQfSP-eXtkPzDNKnoI2CBJ5BisJSemhNsBdux5QzXYgbi_Lg&_rdr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T08:00:00+02:00 – 2023-04-05T19:00:00+02:00

2023-04-05T08:00:00+02:00 – 2023-04-05T19:00:00+02:00 animation Pâques Bassens Passion Commerce

