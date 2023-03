Atelier vélo : balade de remise en selle Ville-d’Avray – Place Charles de Gaulle, 1 avril 2023, Ville-d'Avray.

Atelier vélo : balade de remise en selle Samedi 1 avril, 15h00 Ville-d’Avray – Place Charles de Gaulle Atelier gratuit.

Grand Paris Seine Ouest organise un atelier vélo qui se tiendra à Ville-d’Avray le samedi 1er avril.

Cet atelier vélo sera une balade de remise en selle qui se déroulera au sein de la commune de Ville-d’Avray. Le lieu de départ de la balade se fera au niveau de la place Charles de Gaulle devant l’Eglise.

L’activité de remise en selle vient en continuité de l’apprentissage du vélo. Elle permet d’approfondir les points essentiels d’une reprise en main et d’une remise en selle afin de perfectionner voire d’initier sereinement la pratique du vélo en ville.

La balade se déroule sur un parcours d’environ 6 kilomètres. Elle comprend plusieurs arrêts qui permettent de donner des conseils pratiques par nos professionels sur la bonne circulation en ville, la sécurité des cyclistes et de leur vélo.

L’activité peut accueillir un maximum de 10 participants, ainsi, il convient de s’inscrire au préalable via le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej1RSNMtaDfoPyNql4Qe-8Wft3HHSvzfkigSOSPinrnoh2Eg/viewform

Vous obtiendrez par la suite un mail pour vous confirmer votre participation à la balade.

Ville-d’Avray – Place Charles de Gaulle Ville-d’Avray Place Charles de Gaulle Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej1RSNMtaDfoPyNql4Qe-8Wft3HHSvzfkigSOSPinrnoh2Eg/viewform »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Au travers de son Plan Climat, Grand Paris Seine Ouest su2019attache u00e0 diminuer le trafic automobile et ses nuisances en du00e9veloppant des solutions alternatives u00e0 lu2019usage de la voiture, parmi lesquelles s’intu00e8grent les du00e9placements cyclables. C’est dans ce cadre que GPSO a lancu00e9 son plan vu00e9lo visant u00e0 du00e9velopper diffu00e9rentes actions dans le but d’accrou00eetre et faciliter la pratique du vu00e9lo sur son territoire. Ainsi, de nombreux ateliers sont organisu00e9s dont certains visent u00e0 initier les usagers u00e0 la pratique du vu00e9lo dans un cadre su00e9curisu00e9. Cette su00e9ance de remise en selle aura lieu le samedi 1er avril : > de 15h00 u00e0 17h00 > au du00e9part de la Place Charles de Gaulle, devant l’Eglise de Ville-d’Avray INSCRIPTION OBLIGATOIRE VALABLE POUR 1 PERSONNE (NB : Renouveler l’inscription autant de fois qu’il y a de personnes) », « type »: « rich », « title »: « Inscription u00e0 la su00e9ance de remise en selle du samedi 1er avril 2023 u00e0 Ville-d’Avray de 15h00 u00e0 17h00 », « thumbnail_url »: « https://lh6.googleusercontent.com/QVmnQ3CT0j5-_aKvBtVs-yvyXDloPPfBOPG2d3hC5epFV_flqiN6D4fN_xEUlWSYIDkxIGe8EYU=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej1RSNMtaDfoPyNql4Qe-8Wft3HHSvzfkigSOSPinrnoh2Eg/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1576}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 1576}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej1RSNMtaDfoPyNql4Qe-8Wft3HHSvzfkigSOSPinrnoh2Eg/viewform »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

Vélo atelier

GPSO