Téléthon 3 – 8 décembre

animations en faveur du téléthon

• Samedi 26 novembre : le tennis organise un repas à la salle des Lou garous.

• Samedi 3 décembre : Journée Foot Non-Stop au terrain route de Mauressac.

• Dimanche 4 décembre : Après-midi à la Halle, démonstration de twirling.

• Dimanche 4 décembre : salle Allégora, Spectacle avec l’école de danse Isadora et la chorale Chanterive.

• Jeudi 8 décembre : au Centre Social LE FOYER place du Maréchal Leclerc, Scrabble à 14 heures. Vous êtes tous invités, initiés ou non.

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-08T17:30:00+01:00

