Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords

2022-09-02 15:00:00 – 2022-09-02 17:00:00 Le pont Valentré est le monument le plus connu de Cahors, à juste titre sans doute puisqu’il s’agit de l’ouvrage d’art fortifié médiéval le plus complet de France. La découverte extérieure de ce bâtiment emblématique* est accompagnée d’une découverte de ses alentours : chaussée, écluse, chemin de halage, résurgence de la fontaine des Chartreux et Maison de l’Eau (ancienne station de pompage de Cabazat). *inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France dernière mise à jour : 2022-05-20 par

