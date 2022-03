Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Monument emblématique de Cahors, le pont Valentré fut bâti à partir de 1308 à l'initiative des consuls de la cité. Entièrement construit en pierre de taille, il comprend 8 arches et 3 tours, ces dernières culminant à plus de 40 mètres au dessus du niveau de l'eau. Achevé vers 1380, il fut toujours entretenu. En 1998, le pont a été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le petit diable que vous pourrez chercher sur la tour centrale rappelle la légende de ce superbe pont.

