Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Cahors, 3 août 2022, Cahors. Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Place François-Mitterrand Office de tourisme de Cahors Cahors

2022-08-03 15:00:00 – 2022-08-03 Place François-Mitterrand Office de tourisme de Cahors

Cahors Lot EUR Départ à l’Office de Tourisme. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game. Le pont Valentré est le monument le plus connu de Cahors, à juste titre sans doute puisqu’il s’agit de l’ouvrage d’art fortifié médiéval le plus complet de France. La découverte extérieure de ce bâtiment emblématique* est accompagnée d’une découverte de ses alentours : chaussée, écluse, chemin de halage, résurgence de la fontaine des Chartreux et Maison de l’Eau (ancienne station de pompage de Cabazat). *inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France Départ à l’Office de Tourisme. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game. ©Pont Valentré_Sébastien_Mazelié

Place François-Mitterrand Office de tourisme de Cahors Cahors

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Place François-Mitterrand Office de tourisme de Cahors Ville Cahors lieuville Place François-Mitterrand Office de tourisme de Cahors Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Cahors 2022-08-03 was last modified: by Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Cahors Cahors 3 août 2022 cahors Lot

Cahors Lot