Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Cahors, 3 juin 2022, Cahors. Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Quai Albert-Cappus Maison de l’eau Cahors

2022-06-03 15:00:00 – 2022-06-03 Quai Albert-Cappus Maison de l’eau

Cahors Lot EUR Départ devant l’entrée de la Maison de l’eau, rive gauche. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». Le pont Valentré est le monument le plus connu de Cahors, à juste titre sans doute puisqu’il s’agit de l’ouvrage d’art fortifié médiéval le plus complet de France. La découverte extérieure de ce bâtiment emblématique* est accompagnée d’une découverte de ses alentours : chaussée, écluse, chemin de halage, résurgence de la fontaine des Chartreux et Maison de l’Eau (ancienne station de pompage de Cabazat). * inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » +33 5 65 53 20 65 Départ devant l’entrée de la Maison de l’eau, rive gauche. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». ©Pont Valentré_Sébastien_Mazelié

Quai Albert-Cappus Maison de l’eau Cahors

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Quai Albert-Cappus Maison de l'eau Ville Cahors lieuville Quai Albert-Cappus Maison de l'eau Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Cahors 2022-06-03 was last modified: by Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée du pont Valentré et ses abords Cahors Cahors 3 juin 2022 cahors Lot

Cahors Lot