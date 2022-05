Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, noctambulation opérette Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot EUR Nombre de participants total limité à 35 personnes par visite. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game (aucun billet ne sera vendu sur place le soir de la visite). Les Noctambulations “opérette” : avec les artistes Mathilde Raisson et Frédéric Daubié La visite familiale aux flambeaux cheminera de la ville du XIXe siècle aux ruelles sinueuses de la cité médiévale, pour se terminer dans le cloître de la cathédrale. En plusieurs endroits de la découverte, des extraits d’œuvres produites sous la IIIe République par Raynaldo Hahn, Ray Ventura, Edmond Audran et Jacques Offenbach seront interprétés en direct par les chanteurs professionnels cadurciens Mathilde Raisson et Frédéric Daubié. Un voyage musical à la fois émouvant et amusant ! → départ devant l’Office de Tourisme de Cahors. Nombre de participants total limité à 35 personnes par visite. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game (aucun billet ne sera vendu sur place le soir de la visite). Noctambulations de Cahors

