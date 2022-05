Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, noctambulation aux flambeaux

Ville d'Art et d'Histoire : Visite Guidée, Cahors, noctambulation aux flambeaux, 2 août 2022

Nombre de participants total limité à 35 personnes par visite. Réservation obligatoire auprès de : l'Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game » (aucun billet ne sera vendu sur place le soir de la visite). La visite aux flambeaux, menée par un guide-conférencier, vous conduira, à travers les rues sinueuses de la ville médiévale, devant des monuments emblématiques, ou moins connus, dans une ambiance de pénombre propice au rêve et au voyage dans le temps. Une façon originale de découvrir Cahors en famille.

