Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, les Maisons Médiévales

Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, les Maisons Médiévales, 30 avril 2022, . Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, les Maisons Médiévales

2022-04-30 – 2022-04-30 Départ : Office de tourisme de Cahors Durée : environ 2h Découvrez le patrimoine et l’histoire de la vallée du Lot en compagnie de guides conférenciers passionnés. De l’avis des spécialistes, Cahors est la ville du Midi de la France la plus riche en maisons du Moyen Âge : son “site patrimonial remarquable” (secteur sauvegardé) abrite plus de 400 demeures médiévales de tailles et de formes variées. Venez découvrir ce riche patrimoine accompagné par un(e) de nos guides conférenciers Départ : Office de tourisme de Cahors Durée : environ 2h dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville