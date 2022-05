Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, Centre Historique

2022-07-04 15:00:00 – 2022-07-02 6 EUR Départ Office de Tourisme de Cahors. Durée : environ 2h. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game. Découvrez deux mille ans d’histoire de Cahors, des vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain au Monument Gambetta, en s’attachant notamment aux maisons médiévales et à la cathédrale SaintEtienne*. Ce programme ne comprend pas le pont Valentré*, que vous pourrez découvrir en visite thématique ou en nocturne. * inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France Départ Office de Tourisme de Cahors. Durée : environ 2h. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie visite guidées, visites privilège, escape game. ©rue Marot S.Mazelié dernière mise à jour : 2022-05-01 par

