Des vestiges de l'amphithéâtre gallo-romain aux maisons médiévales, de la cathédrale Saint-Etienne au boulevard Gambetta, la visite donne à voir l'essentiel du patrimoine cadurcien (en raison de son éloignement, le pont Valentré n'est pas compris dans ce programme). Départ Office de Tourisme de Cahors. Durée : environ 2h. Réservation obligatoire auprès de : l'Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». Découvrez le patrimoine et l'histoire de la vallée du Lot en compagnie de guides conférenciers passionnés. Nous proposons un choix éclectique de visites, ateliers et déambulations contées ; mille et une façons de découvrir, de comprendre et d'aimer notre territoire. Nous nous engageons pour le confort et la sécurité de nos visiteurs : Aussi, les jauges des visites guidées évolueront en fonction des directives gouvernementales.

