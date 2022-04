Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, Centre Historique Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors

Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, Centre Historique Cahors, 2 mai 2022, Cahors. Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, Centre Historique Place François-Mitterrand Office de Tourisme de Cahors Cahors

2022-05-02 15:00:00 – 2022-05-02 Place François-Mitterrand Office de Tourisme de Cahors

Cahors 46000 EUR Départ Office de Tourisme de Cahors. Durée : environ 2h. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». Découvrez deux mille ans d’histoire de Cahors, des vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain au Monument Gambetta, en s’attachant notamment aux maisons médiévales et à la cathédrale SaintEtienne*. Ce programme ne comprend pas le pont Valentré*, que vous pourrez découvrir en visite thématique ou en nocturne. * inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » Départ Office de Tourisme de Cahors. Durée : environ 2h. Réservation obligatoire auprès de : l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». ©rue Marot S.Mazelié

Place François-Mitterrand Office de Tourisme de Cahors Cahors

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: 46000, Cahors Autres Lieu Cahors Adresse Place François-Mitterrand Office de Tourisme de Cahors Ville Cahors lieuville Place François-Mitterrand Office de Tourisme de Cahors Cahors Departement 46000

Cahors Cahors 46000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, Centre Historique Cahors 2022-05-02 was last modified: by Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, Centre Historique Cahors Cahors 2 mai 2022 46000 cahors

Cahors 46000