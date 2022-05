Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, Centre Historique

Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, Centre Historique, 3 septembre 2022, . Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, Centre Historique

2022-09-03 15:00:00 – 2022-09-03 17:00:00 Découvrez deux mille ans d’histoire de Cahors, des vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain au Monument Gambetta, en s’attachant notamment aux maisons médiévales et à la cathédrale SaintEtienne*. Ce programme ne comprend pas le pont Valentré*, que vous pourrez découvrir en visite thématique ou en nocturne. * inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » dernière mise à jour : 2022-05-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville