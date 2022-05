Ville d’Art et d’Histoire : Mise en Bouche du Patrimoine : promenade autour de la rue Pélegry Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors 46000 Durée totale (visite et dégustation) : 1h30.

Chaque thématique est proposée deux fois le même jour, à 12h15 et à 18h15.

Paiement au lieu de départ dans les 15 minutes précédant chaque visite (espèces et chèque seulement). RDV quai de Regourd, au débouché de la rue Pélegry Vous travaillez à Cahors mais vous manquez de temps pour mieux connaître la ville ?

Vous habitez Cahors ou ses environs et vous voulez en savoir plus ?

Vous êtes un visiteur de passage ?

Paiement au lieu de départ dans les 15 minutes précédant chaque visite (espèces et chèque seulement). RDV quai de Regourd, au débouché de la rue Pélegry Cahors

