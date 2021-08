Cahors Cahors Cahors, Lot Ville d’Art et d’Histoire : Mise en Bouche du Patrimoine, Place de la Résistance à St Georges Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Ville d’Art et d’Histoire : Mise en Bouche du Patrimoine, Place de la Résistance à St Georges Cahors, 28 octobre 2021, Cahors. Ville d’Art et d’Histoire : Mise en Bouche du Patrimoine, Place de la Résistance à St Georges 2021-10-28 12:15:00 12:15:00 – 2021-10-28

Cahors Lot Durée totale (visite et dégustation) : 1h30.

Chaque thématique est proposée deux fois le même jour, à 12h15 et à 18h15.

Paiement au lieu de départ dans les 15 minutes précédant chaque visite. RDV Place de la résistance, devant la croix Vous travaillez à Cahors mais vous manquez de temps pour mieux connaître la ville ?

Vous habitez Cahors ou ses environs et vous voulez en savoir plus ?

Vous êtes un visiteur de passage ?

Les Mises en Bouche sont faites pour vous. Le dernier jeudi du mois, en horaires décalés, découvrez un zoom patrimonial sur un monument, un axe ou un objet, suivi d’une dégustation gourmande de vin de Cahors animée par un vigneron de l’AOP Cahors. Durée totale (visite et dégustation) : 1h30.

Chaque thématique est proposée deux fois le même jour, à 12h15 et à 18h15.

Paiement au lieu de départ dans les 15 minutes précédant chaque visite. RDV Place de la résistance, devant la croix dernière mise à jour : 2021-07-09 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Ville Cahors lieuville 44.44022#1.44237