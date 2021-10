Cahors Cahors Cahors, Lot Ville d’Art et d’Histoire : Mise en Bouche du Patrimoine, Le Quai Cavaignac Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Durée totale (visite et dégustation) : 1h30. Chaque thématique est proposée deux fois le même jour, à 12h15 et à 18h15. Paiement au lieu de départ dans les 15 minutes précédant chaque visite. L'Arc de Diane est le principal vestige des thermes romains de Divona Cadurcorum, la cité gallo-romaine qui devint Cahors. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un temple dédié à la déesse Diane. Les thermes et donc l'arc datent des Ier et IIe siècles. La surface totale au sol s'étendait sur environ 3000 m2. RDV : devant l'Arc de Diane, avenue Charles de Freycinet Vous travaillez à Cahors mais vous manquez de temps pour mieux connaître la ville ? Vous habitez Cahors ou ses environs et vous voulez en savoir plus ? Vous êtes un visiteur de passage ? Les Mises en Bouche sont faites pour vous. Le dernier jeudi du mois, en horaires décalés, découvrez un zoom patrimonial sur un monument, un axe ou un objet, suivi d'une dégustation gourmande de vin de Cahors animée par un vigneron de l'AOP Cahors.

