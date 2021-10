Francoulès Francoulès Francoulès, Lot Ville d’Art et d’Histoire : Église Saint-Pierre-Liversou de Francoulès, son Cycle Peint et ses Alentours Francoulès Francoulès Catégories d’évènement: Francoulès

Francoulès Lot Francoulès 6 EUR Départ devant l’église.

Durée 1h30. Réservation auprès de l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». Nichée au cœur de la vallée de la Rauze, cette église d’origine romane possède également une superposition de deux décors peints médiévaux successifs, dont un impressionnant Christ-Juge entouré des symboles des quatre évangélistes. A proximité, se trouvent d’anciens lavoirs. +33 5 65 53 20 65 Départ devant l’église.

dernière mise à jour : 2021-10-21

