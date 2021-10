Francoulès Francoulès Francoulès, Lot Ville d’Art et d’Histoire : Église Saint-Firmin de Francoulès, son Architecture et son Cycle Peint Francoulès Francoulès Catégories d’évènement: Francoulès

Lot

Ville d’Art et d’Histoire : Église Saint-Firmin de Francoulès, son Architecture et son Cycle Peint Francoulès, 5 mars 2022, Francoulès. Ville d’Art et d’Histoire : Église Saint-Firmin de Francoulès, son Architecture et son Cycle Peint 2022-03-05 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-05 Église Saint Firmin Le bourg

Francoulès Lot 6 EUR Départ devant l’église.

Durée 1h30. Réservation auprès de l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». L’église paroissiale Saint-Firmin, érigée au cœur du bourg de Francoulès, présente une remarquable Mise au Tombeau sculptée dans la pierre et la superposition de deux décors peints du Moyen Âge. A proximité de l’édifice se trouvent quelques maisons médiévales. Départ devant l’église.

Durée 1h30. Réservation auprès de l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

Détails Catégories d’évènement: Francoulès, Lot Autres Lieu Francoulès Adresse Église Saint Firmin Le bourg Ville Francoulès lieuville 44.5438#1.49054