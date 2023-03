Ville d’Art et d’Histoire : Cahors, randonnée urbaine Place François Mitterrand Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot EUR Départ : Office de tourisme de Cahors Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme ou sur la page d’accueil de notre site internet www.cahorsvalleedulot.com, dans le rectangle jaune « réservez en direct – activités culturelles – visites guidées & escape game » puis voir « les activités ». Il est nécessaire de se munir d’eau et de bonnes chaussures. Cette randonnée vous propose d’arpenter, en compagnie d’un guide conférencier, les jardins et les berges arborées de la rivière, à la découverte de l’histoire et du patrimoine de notre ville…hors des sentiers battus. Du pont Valentré au pont de Cabessut, elle vous permettra de poser sur le patrimoine de notre ville un regard différent. +33 5 65 53 20 65 Office de tourisme Cahors Vallée du Lot ©OTCVL

