Résidence d’architecture à ARLES (13) Ville d’Arles, 13 mars 2023, Arles.

Appel à projet

Fraicheur de ville – Îlots de fraîcheur, stratégies de rafraîchissement urbain

Ville d’Arles Arles Centre-Ville Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “mailto:projet@mavpaca.fr”}]

CANDIDATURES

Soumission des dossiers avec fiches de candidature jointes, avant le lundi 13 mars à 12h

par mail : projet@mavpaca.fr ou

par courrier postal : MAV PACA, 12 boulevard Théodore Thurner, 13006 Marseille. Tel : 04 96 12 24 10

CALENDRIER

Juin à octobre 2023

6 semaines réparties en 3 fois 2 semaines

– 1ère période : du 12 au 23 juin 2023

– 2ème période : du 21 août au 1er septembre, en lien avec le festival Agir pour le vivant

– 3ème période : du 2 au 13 octobre (jour de la restitution publique)

LA THÉMATIQUE

Pour atténuer les conséquences du réchauffement climatique, les villes auront à rafraîchir par des moyens soutenables, non seulement les espaces intérieurs mais aussi tout ou partie des espaces extérieurs publics ou résidentiels, en parvenant à mobiliser toutes les parties prenantes.

Cette résidence doit ainsi permettre de répondre aux objectifs suivants

• Identifier des axes d’aménagement (et d’adaptation des usages) performants et contextualisés, destinés à lutter contre les îlots de chaleur en espace protégé

• Documenter les effets attendus de ces axes programmatiques

• Étudier les freins et opportunités.

Pour cela, les résidents seront hébergés sur la ville au cours

de trois temps forts, durant lesquels leur organisation,

leurs contacts et leurs accès seront suivis et facilités par l’accompagnement des organisateurs, de la MAV, de la DRAC et de la ville d’Arles.

Un premier temps durant lequel, à partir des qualités paysagères et baties, les résidents devront s’immerger dans la réalité historique et climatique du centre-ville et de la région.

Ils devront observer ses ressources de pratique habitante ou experte, sans ignorer les espaces plus ordinaires ou délaissés, en recensant les savoir-faire historiques, en sondant les éléments durables et renouvelables favorables aux stratégies de rafraîchissement urbain.

Dans un deuxième temps, ils ouvrent le champ des possibles. C’est le temps de l’expérience et de l’expérimentation, en installant des lieux d’écoute et d’interaction, en mobilisant les outils de médiation multiples dans des formats ouverts et créatifs et en s’inspirant de références précises. Ils devront être vigilants à ce que leurs dispositifs puissent s’harmoniser avec les enjeux patrimoniaux et les servitudes qu’ils emportent, qu’elles soient architecturales ou archéologiques.

Dans un troisième temps, les résidents restituent leur idéation, sous formes de différentes prestations habiles et intermédiales, capables de mobiliser des ressources professionnelles, scientifiques, autant que politiques.

Ces travaux sont destinés à alimenter les réflexions

de l’Etat (DRAC) et de la ville sur ce thème. Ils seront valorisés dans leurs actions ultérieures (colloque, appel à projets d’aménagement, etc.).

LE TERRITOIRE D’ACCUEIL

Arles, ville active de l’Empire Romain a hérité d’un patrimoine architectural exceptionnel avec ses arènes, son théâtre antique et son cimetière des Alyscamps ou encore sa cathédrale Saint- Trophime. Elle est ainsi classée ville d’art et d’histoire et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Plus récemment, Arles est associée à l’histoire du peintre Vincent Van Gogh mais également à son Festival international de la photographie, ou à la fondation Luma, dont la tour signal contemporaine, réalisée par Frank Gehry, constitue le nouveau lieu culturel de la commune.

Il s’agit aujourd’hui d’une ville de taille moyenne, du Sud de

la France qui a conservé des rapports de proximité entre un centre historique délimité par le fleuve et les boulevards plantés et ses périphéries, campagnes et espaces naturels, toujours accessibles à pied et à vélo. Elle présente également de forts contrastes entre populations aisées, attirées par son caractère, et populations pauvres de la vallée rhodanienne. Avec 24%

de taux de pauvreté, c’est la 9ème ville la plus pauvre de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ses étés sont aujourd’hui particulièrement chauds jusqu’à atteindre, en 2022, des pics de 60°C. En dépit de nombreux parcs et arbres d’ornement, elle reste en effet une ville minérale, pensée pour répondre aux usages urbains, caractéristiques de la fin du 20ème / début du 21ème siècle. De fait, la ville d’Arles apparaît comme un cas d’école pour réfléchir aux défis d’aujourd’hui et parvenir à combiner enjeux de protection du patrimoine et impératifs de transition écologique.

PENDANT LA RÉSIDENCE

À partir de ressources captées dans le temps de préparation et d’observation, il s’agira d’animer des temps de rencontre fédérateurs (balades, ateliers), en impliquant les habitants dans la démarche.

L’équipe pourra également s’associer à l’événement photographique international de l’été en proposant des restitutions photographiques, des vidéos et tout média inventif associable.

Elle sera enfin mobilisée pour réveiller et enquêter sur la responsabilité citoyenne au travers d’événements et d’aventures vivantes avec le public, en lien notamment avec le festival Agir pour le Vivant actif dans la même période d’été et avec lequel un partenariat est organisé. La restitution de la résidence aura lieu dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, mi-octobre 2023.

SÉLECTION

Le jury sera sensible à :

• La possibilité de mener un projet expérimental de recherche et de conception au croisement de plusieurs disciplines et notamment relatives aux enjeux de patrimoine et d’environnement

• La connaissance et l’intérêt particuliers pour les problématiques liées au dérèglement climatique

• L’originalité et la pertinence du projet par rapport aux enjeux environnementaux et d’usages liés au site

• La capacité à mener des démarches participatives, à impliquer les populations et à les intégrer au projet

MODALITÉS

Profil de l’équipe attendue

La DRAC, la Ville d’Arles et la MAV PACA souhaitent accueillir en résidence une équipe pluri-disciplinaire composée de

trois professionnels dont au moins un architecte.

L’équipe sera composée d’un.e architecte mandataire de l’équipe, accompagné.e de deux autres professionnel.les disposant de compétences en : patrimoine, thermique, paysage et projets de paysage, naturalisme, écologie, hydrologie, urbanisme.

Un partenariat avec un laboratoire de recherche sur ces sujets serait un plus.

LES PARTENAIRES

• La Ville d’Arles

• La Direction Régionales des Affaires Culturelles PACA

• Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA

• Le Réseau des maisons de l’architecture

• Agir pour le vivant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-13T12:00:00+01:00

2023-10-13T17:00:00+02:00

DR / Ville d’Arles