Festivités à Capinghem Ville, 14 mai 2023, Capinghem. Festivités à Capinghem Dimanche 14 mai, 10h00 Ville entrée libre Toute la journée : Exposition de voitures de prestige et de collection (parking salle Gesquière, rue d’Ennetières).

Karting pour les enfants à partir de 10 ans (cour de l’école Lucie Aubrac). Manifestation organisée par l’association Caroline Candas Motorsport.

Jeux anciens, salle Multi-Activités, 2 bis rue d’Ennetières.

Liaison petit train entre le quartier Humanicité et le Bourg, de 11h à 19h, avec distribution de pochettes surprise au départ du train, place Gandhi, par l’association Vivre Ensemble à Humanicité.

De 10h30 à 11h30 : démonstration de zumba et madison par l’association Cap Gym (devant l’École Lucie Aubrac). De 11h à 13h : barbe à papa (préau de l’école maternelle) et activités manuelles : plantations et végétalisation des bacs à fleurs, par l’Association des Parents d’Élèves Indépendante de Capinghem (Espace Arc-en-Ciel, 2 bis rue d’Ennetières). 11h30 : concert des Voix de Hauts de France (église Saint Vaast, puis salle Gesquière). Au programme : florilège d’œuvres de musique sacrée et contemporaines. À partir de 11h30 : petite restauration et buvette, assurées par Cap’Arts, l’Union Nationale des Combattants et l’Association Sportive de Capinghem. À partir de 13h : poneys (stade de football). De 14h à 17h : concours de pétanque, par le Club de l’Amitié (boulodrome devant la salle Gesquière). De 14h30 à 16h30 : tournoi de football pour les enfants (city stade, rue d’Ennetières, près de l’Espace Arc-en-Ciel). De 16h30 à 18h : démonstration de Capoeira, par l’association Asa Capoeira, devant l’École Lucie Aubrac. À partir de 18h30 : concert gratuit années 80 Golden Eighties par le groupe Moon Dust, salle Gesquière. Entrée libre. Ville Capinghem Capinghem 59160 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T22:30:00+02:00

