Concert de Noël Villé, 17 décembre 2023, Villé.

Villé,Bas-Rhin

L’Association Les Prés du Giessen vous propose un concert dont les bénéfices serviront à financer les animations de l’EHPAD du Giessen à Villé..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est



The Association Les Prés du Giessen is organizing a concert to raise funds for activities at the EHPAD du Giessen in Villé.

La Asociación Les Prés du Giessen organiza un concierto para recaudar fondos destinados a las actividades de la residencia de ancianos Giessen de Villé.

Der Verein Les Prés du Giessen bietet Ihnen ein Konzert an, dessen Erlös dazu dient, die Animationen im Pflegeheim EHPAD du Giessen in Villé zu finanzieren.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme du val de Villé