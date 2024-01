Parcours d’appropriation du logement par les locataires ville Armentières Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Fin : 2024-02-13T10:00:00+01:00 – 2024-02-13T12:00:00+01:00 Parcours d’appropriation du logement par les locataires Le CCAS d’Armentières et AMELIO proposent une série d’ateliers pratiques pour apprendre quelques gestes de base afin de réaliser soi-même quelques petits travaux d’amélioration de son logement. Ces ateliers s’adressent en priorité aux locataires du secteur d’Armentières et d’ailleurs.

Animé par les Compagnons Bâtisseurs Haut de France. → Mardi 13 février 2024 de 10h à 12h : Préparer un support avant d’intervenir Connaître la nature des supports des murs : perçage

→ Mardi 16 janvier 2024 de 10h à 12h : Connaître la nature des supports des murs : perçage

→ Mardi 12 mars 2024 de 10h à 12h : Réaliser un enduit de lissage

Inscription directement auprès du CCAS d'Armentières au 03 61 76 12 60

