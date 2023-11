Marché de Noël Ville Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Marché de Noël 6 – 10 décembre Ville Entrée libre pour certains événements et sur inscription pour d'autres faire attention DU 6 AU 10 DÉCEMBRE

Le Père Noël dans tous ses états : une exposition de 600 Pères Noël (et oui !) à découvrir dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

Suivez le chemin de la magie dans le Labyrinthe enchanté, place du Général de Gaulle. Réussirez-vous à retrouver le lutin qui s’y cache ? Ce sera à vous de jouer…

Venez vous initier au curling, en partenariat avec le Service jeunesse place du Général de Gaulle MERCREDI 6 DÉCEMBRE

– Marché de Noël de 14h à 19h, place du Général de Gaulle

– Maquillage, rencontre avec le Père Noël, garderie des lutins, de 14h à 19h, place du Général de Gaulle

– Atelier des lutins pour adultes, « Couronne de Noël », de 18h30 à 20h30 en mairie. Inscription au 03 61 76 20 44 – tarif 2 €

– Atelier des lutins, parents-enfants, « Ma famille version Noël », de 16h à 17h30 en mairie. Inscription au 03 61 76 20 44 – tarif 2 €

– La mascotte du Grinch,14h30 – 16h – 17h30, place du Général de Gaulle

– L’orchestre des borains, 14h – 15h – 16h – 17h, place du Général de Gaulle

– Sculpteur de ballons, 14h30 – 18h30, place du Général de Gaulle

– Les Poulpiquet’s, de 14h à 19h, place du Général de Gaulle

– Visite du Beffroi à 17h, inscription au 03 61 76 21 85

– Chorale, Cercle vocal de la Lys, en Mairie, 18h

JEUDI 7 DÉCEMBRE

– Marché de Noël de 14h à 19h, place du Général De Gaulle

– Garderie des lutins, de 17h à 19h en mairie

– Rencontre avec le Père-Noël, de 14h à 19h en mairie

– Atelier des lutins pour adultes, « Couronne de Noël », de 18h30 à 20h30 en mairie. Inscription au 03 61 76 20 44 – tarif 2 €

– Mascottes Bonhommes de neige, place du Général de Gaulle, 14h30 – 16h – 17h30

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

– Marché de Noël de 14h à 20h, place du Général de Gaulle

– Atelier des lutins, spécial seniors, « Centre de table », de 14h30 à 16h30 en mairie. Inscription au 03 61 76 20 44 – tarif 2 €

– Garderie des lutins, de 17h à 19h, en mairie

– Rencontre avec le Père-Noël, de 14h à 20h en mairie

– Atelier des lutins pour adultes, « Sapin illuminé », de 18h30 à 20h30 en mairie. Inscription au 03 61 76 20 44 – tarif 2 €

– Visite du Beffroi à 17h, inscription au 03 61 76 21 85

– Mascottes Lutins, 14h30 – 16h – 17h30, place du Général de Gaulle

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

– Marché de Noël, de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

– Les échassiers Leds, 14h – 16h – 18h, place du Général de Gaulle. Offert par l’Espace associatif armentiérois

– Les Poulpiquet’s, de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

– Les mascottes de Noël, place du Général de Gaulle

– Duo de flûtes traversières de 13h30 à 14h15 – 1er étage de l’Hôtel de Ville

– Atelier des lutins parents-enfants, « Centre de table », de 13h30 à 15h30 en mairie. Inscription au 03 61 76 20 44 – tarif 2 €

– Atelier des lutins, parents-enfants, « Lutin en 3D », de 16h à 17h30, en mairie. Inscription au 03 61 76 20 44 – tarif 2 €

– Maquillage, rencontre avec le Père-Noël, garderie des lutins, de 10h à 20h, en mairie

– Dessinateur – caricaturiste, 15h à 19h, place du Général de Gaulle

– Teo, illusionniste, 14h à 18h, place du Général de Gaulle. Offert par l’union commerciale

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

– Marché de Noël, de 10h à 20h, place du Général de Gaulle

– Casse-Noisettes, 14h – 16h – 18h, place du Général de Gaulle, offert par l’Espace associatif Armentiérois

– Maquillage, garderie des lutins, rencontre avec le Père Noël, 10h à 20h, en mairie

– Mascottes de Noël, place du Général de Gaulle

– Les gymnastes de Noël, 15h par la Jeune Garde d’Armentières, place du Général de Gaulle

– Sculpteur de ballons,10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, place du Général de Gaulle

– Teo, illusionniste, 14h à 18h, place du Général de Gaulle, offert par l’union commerciale

Une fête foraine de Noël

Admirez les étoiles dans les yeux des enfants à la fête foraine féerique qui s’installe Place du Général de Gaulle jusqu’au 7 janvier 2024.

Mais aussi…

Du 1er au 10 décembre

Jeu concours « À la recherche des lutins » dans les vitrines des commerçants

Du 1er au 10 décembre

Jeu concours « À la recherche des lutins » dans les vitrines des commerçants

Partez à la recherche des figurines de lutins cachées dans les vitrines des commerçants d'Armentières ! Pour remporter le concours, il vous faudra déposer votre bulletin de participation en indiquant le nombre de lutins trouvés à l'accueil de la mairie, dans l'urne qui sera mise à votre disposition, ou envoyer un mail à l'adresse suivante : leslutins@ville-armentieres.fr en précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.

2023-12-06T10:00:00+01:00 – 2023-12-06T20:00:00+01:00

