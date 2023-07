Festival on part en fripe Ville Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord Festival on part en fripe Ville Armentières, 12 juillet 2023, Armentières. Festival on part en fripe Mercredi 12 juillet, 14h00 Ville Entrée libre Le programme : De 14h à 15h30 : Adopte une fripe

C’est un événement éco-solidaire mensuel qui a lieu dans différentes structures : bars, Centres sociaux, Médiathèques, tiers-lieux, théâtres, festivals…

Le principe ? Tu viens avec les fringues que tu ne portes plus et tu les proposes au public « hello everybody, je donne mon pantalon à carreaux taille 40, kikinenveu !!!??? » Les personnes intéressées repartent avec, les vêtements qui n’ont pas trouvé preneur seront donnés à l’association Oxfam.

Tu peux aussi venir avec tes vêtements en fin de vie qui seront recyclés par Les récoupettes ?♻️ = zéro déchet. à 15h30

C’est le moment de venir refaire ta garde-robe avec une friperie à prix solidaire ! Dans cette même après-midi, viens te régaler les papilles avec l’association Not’musette ?, une asso pour la promotion d’une consommation durable, orientée sur l’alimentation mais pas que, elle propose des ateliers de cuisine et/ou diy, de partage de pratiques ou de découverte d’une alimentation durable et propose un groupement d’achat citoyen. Sur l’événement, elle sera sur une animation bar à smoothies avec la mixcyclette c’est le moment de venir découvrir cette étonnante animation ?https://www.facebook.com/NotMusette Et bien évidemment il est temps de te présenter On Part En Vrac ! Une épicerie itinérante qui sillonne les marchés de la métropole, pour proposer de bons produits en vrac, et des solutions pour limiter les déchets (cosmétiques, entretien, accessoires du quotidien).

Point de chute à Armentières, ouvert plusieurs après-midi par semaine. Vous venez nombreux, seul, entre amis ou en famille.

à 18h : concert acoustique

Avec Barber & the revival sons https://www.facebook.com/barbertherevivalsons Ville Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/NotMusette »}, {« link »: « https://www.facebook.com/barbertherevivalsons »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Ville Adresse Armentières Ville Armentières Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Ville Armentières

Ville Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/