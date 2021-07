Ville à joie Lhéraule Lhéraule, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Lhéraule.

Ville à joie Lhéraule 2021-07-24 17:00:00 – 2021-07-24 19:00:00

Lhéraule Oise Lhéraule

Venez rencontrer l’équipe de la » Ville à Joie » sur la place de votre village de 17h à 21h.

Au progamme, des animations, à boire et à manger et des services de proximité tels que la Maison France Service pour vous accompagner dans des démarches variés, la CAF pour vous guider dans les aides et faire des simulations de prestations et consulter vos droits, le BGE Picardie, pour des conseils pour démarrer votre activité, l’Agence Régionales de Santé, Malakoff Humanis et l’office de tourisme du Pays de Bray.

