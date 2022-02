“Ville à dessein” Rencontre avec l’artiste Franck Senaud sur la ville nouvelle d’Evry Médiathèque Colette Lisses Catégories d’évènement: Essonne

Médiathèque Colette, le vendredi 18 février à 18:00

### Exposition des dessins de Franck SENAUD sur la ville nouvelle d’Evry qui figurent dans son ouvrage « Ville à dessein » et en avant-première quelques dessins des architectures remarquables du 19e siècle essonnienne qui constitueront une partie du nouvel ouvrage “Dessein d’Essonne” dans le cadre de la résidence d’écrivain de Franck Senaud. **Vernissage -rencontre : vendredi 18 février de 18h à 20 heures** Durée de l’exposition : du 8 février au 25 février 2022 Médiathèque Colette Mail de l’Île de France, 91090 Lisses

Vernissage de l'exposition présentant les dessins de la ville nouvelle d'Evry, par Franck Senaud dans son ouvrage "Ville à dessein"

