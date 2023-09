FÊTE DE LA RANDONNÉE Villasavary, 1 octobre 2023, Villasavary.

Villasavary,Aude

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aude organise, en partenariat avec le club de randonnée de Villasavary, Les Passejaïres, sa Fête annuelle de la Randonnée.

Au départ du stade de Villasavary, 4 circuits vous sont proposés, de durée et difficulté variées : 4km ( D+60m), 10km (marche nordique, D+ 285m), 9.5km (D+226m), 15km (D+ 450m).

Cette matinée de randonnée sera suivie par un moment de convivialité animé, où vous pourrez parcourir les stands de nos partenaires, et déguster des produits locaux (vin, fromage, etc).

La journée se conclura par une tombola (à laquelle vous participerez automatiquement lors de votre inscription), suivie d’un pot de l’amitié..

2023-10-01 08:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00.

Villasavary 11150 Aude Occitanie



The Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aude, in partnership with the Villasavary hiking club Les Passejaïres, is organizing its annual Fête de la Randonnée.

Starting from the Villasavary stadium, 4 circuits of varying length and difficulty are on offer: 4km (D+60m), 10km (Nordic walking, D+285m), 9.5km (D+226m), 15km (D+450m).

This morning’s hike will be followed by a lively get-together, where you can browse our partners’ stands, and sample local produce (wine, cheese, etc.).

The day concludes with a tombola (which you automatically enter when you register), followed by a friendly drink.

El Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aude, en colaboración con el club de senderismo Les Passejaïres de Villasavary, organiza anualmente su Fête de la Randonnée.

Partiendo del estadio de Villasavary, hay 4 circuitos de longitud y dificultad variables: 4 km (D+60 m), 10 km (marcha nórdica, D+285 m), 9,5 km (D+226 m), 15 km (D+450 m).

Tras la caminata matinal, se celebrará un animado acto social en el que podrá visitar los stands de nuestros socios y degustar los productos locales (vino, queso, etc.).

La jornada terminará con una tómbola (en la que participará automáticamente al inscribirse), seguida de una copa amistosa.

Das Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aude veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Wanderverein Les Passejaïres aus Villasavary sein jährliches Wanderfest.

Ausgehend vom Stadion in Villasavary werden Ihnen 4 Strecken von unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit angeboten: 4km ( D+60m), 10km (Nordic Walking, D+ 285m), 9.5km (D+226m), 15km (D+ 450m).

Im Anschluss an die morgendliche Wanderung findet ein geselliges Beisammensein statt, bei dem Sie die Stände unserer Partner durchstöbern und lokale Produkte (Wein, Käse, etc.) probieren können.

Der Tag endet mit einer Tombola (an der Sie bei Ihrer Anmeldung automatisch teilnehmen) und einem anschließenden Umtrunk.

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Au Coeur des Collines Cathares