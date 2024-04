Villas de Billère = « l’autre quartier Trespoey » Billère, jeudi 25 avril 2024.

Billère est une commune jouxtant celle de Pau. Elle offre une plaine propice à la pratique des sports, et un plateau surplombant la vue sur coteaux et chaine des Pyrénées. Elle fut au cours du XIXème, résidence de nombreux étrangers. Entre 1863 et 1893, 38 villa « anglaises »…

plus de 10 villas anglaises sur 2,3 km

Ernest Gabard une grande œuvre du sculpteur local

De croustillantes anecdotes

Durée moyenne de la visite 2h

Le lieu de rdv vous sera communiqué dès votre réservation validée. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

