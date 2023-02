Trio IN BREVE Eglise Saint Martial Villars Catégories d’Évènement: Dordogne

Trio IN BREVE Eglise Saint Martial, 20 mars 2023 18:00, Villars. Lundi 20 mars, 18h00 Sur place entrée 15 euros, gratuit pour les moins de 16 ans https://www.festivillars.com/concert-classique

Le trio IN BREVE présente “les incontournables de la musique”, musique classique, musique populaire et musique de film Le trio IN BREVE présente “les incontournables de la musique” Le trio “In Breve”, composé de Igor Kiritchenko (violoncelle), Frédéric Bernard (guitare) et de Eric Franceries (Guitare) propose un programme riche et varié, allant de Rossini, à Albéniz, en passant par la musique populaire et la musique de film et jazz. Samedi 25 mars à 18h00 à l’église Saint-Martial de Villars Eglise Saint Martial 24530 Villars 24530 Villars Dordogne lundi 20 mars – 18h00 à 21h00

