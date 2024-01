« ELECTRO-DEBRANCHE » avec DEEPLODOCUS Eglise Saint-Martial Villars, samedi 15 juin 2024.

« ELECTRO-DEBRANCHE » avec DEEPLODOCUS Eglise Saint-Martial Villars Samedi 15 juin, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-15 18:30

Fin : 2024-06-15 20:30

DEEPLODOCUS est un trio saxophone, marimba et batterie originaire de Toulouse,France. Les 3 musiciens inventent en 2020 le concept « d’électro-débranché ». “Electro” par leur style musical inspiré des plus grands Dj et “Débranché” comme leurs instruments acoustiques.

Ils vous présentent leur tout premier spectacle : Origamix.

Deeplodocus joue partout. A la rue comme à la scène, leur carburant est l’énergie : brute, communicative et positive. Leur musique agit comme un aimant, leur créations sont hypnotiques comme la musique électronique et marquent les esprits par leur originalité.

“On veut vous faire sourire, danser, chanter !”

Entrée 17 €, adhérents 14 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie : https://festivillars.s2.yapla.com/fr/event-51108

Eglise Saint-Martial 24530, Villars Villars 24530 Dordogne