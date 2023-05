Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Grotte de Villars, 1 novembre 2023, .

Tir au propulseur de 14h à 15h30 et peinture de 15h30 à 17h. ces activités sont proposées sans supplément de prix avec le billet pour la grotte ou le jardin..

2023-11-01 à ; fin : 2023-11-01 17:00:00. .

Grotte de Villars Le Cluzeau

Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thruster shooting from 2:00 to 3:30 p.m. and painting from 3:30 to 5:00 p.m. These activities are offered at no extra cost with the ticket for the cave or the garden.

Estas actividades se ofrecen sin coste adicional con la entrada a la cueva o al jardín.

Treibladungsschießen von 14:00 bis 15:30 Uhr und Malen von 15:30 bis 17:00 Uhr. Diese Aktivitäten werden ohne Aufpreis mit der Eintrittskarte für die Höhle oder den Garten angeboten.

