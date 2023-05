Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Grotte de Villars, 7 août 2023, .

Tir au propulseur et peintures préhistoriques (activités adaptées à toute la famille); tous les lundis et vendredis après-midi de 14h30 à 18h30. Sans supplément de prix avec le billet grotte ou jardin..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-07 18:30:00.

Grotte de Villars Le Cluzeau

Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Shooting and prehistoric paintings (activities suitable for the whole family); every Monday and Friday afternoon from 2.30 to 6.30 pm. No extra charge with the cave or garden ticket.

Tiro al blanco y pinturas prehistóricas (actividades aptas para toda la familia); todos los lunes y viernes por la tarde de 14.30 a 18.30 h. Sin suplemento con la entrada a la cueva o al jardín.

Treibladungsschießen und prähistorische Malereien (Aktivitäten für die ganze Familie); jeden Montag- und Freitagnachmittag von 14:30 bis 18:30 Uhr. Ohne Aufpreis mit dem Höhlen- oder Gartenticket.

