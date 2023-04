Châteaux en fête – Château de Puyguilhem 117 Lieu-dit Puyguillem, 26 avril 2023, Villars.

VISITE THEMATIQUE « LA VIE DES DOMESTIQUES AU XVIIIe SIECLE »

Fondez-vous dans la peau d’un(e) domestique du XVIIIe siècle au château de Puyguilhem !

Adulte: 8€

– 26 ans : 4€

Cette animation est prévue en intérieur.

Réservation recommandée en ligne car places limitées à 25 personnes

Entrée incluse dans le tarif de l’animation..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 16:00:00. .

117 Lieu-dit Puyguillem Château de Puyguilhem

Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



THEMATIC VISIT « THE LIFE OF THE DOMESTICS IN THE XVIIIth CENTURY

Melt into the skin of an eighteenth century servant at the castle of Puyguilhem!

Adults: 8?

– 26 years old : 4?

This animation is planned indoors.

Reservation recommended online as places are limited to 25 people

Admission included in the price of the animation.

VISITA TEMÁTICA « LA VIDA DE LOS DOMÉSTICOS EN EL SIGLO XVIII

Métase en la piel de una sirvienta del siglo XVIII en el castillo de Puyguilhem

Adultos: 8?

– 26 años: 4?

Esta animación está prevista en el interior.

Se recomienda reservar en línea, ya que las plazas están limitadas a 25 personas

Entrada incluida en el precio de la animación.

THEMATISCHER BESUCH « DAS LEBEN DER DOMESTIKER IM 18

Schlüpfen Sie im Schloss Puyguilhem in die Rolle eines Hausangestellten des 18. Jahrhunderts!

Erwachsene: 8?

– 26 Jahre: 4?

Diese Veranstaltung findet in Innenräumen statt.

Online-Reservierung empfohlen, da die Plätze auf 25 Personen begrenzt sind

Der Eintritt ist im Preis inbegriffen.

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24