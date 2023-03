Vertaco Race Villard de Lans, 8 juillet 2023, Villard-de-Lans.

Vertaco Race 8 et 9 juillet Villard de Lans

Tu aimes la vitesse, tu es un peu bricoleur et tu as un brin de folie ?

Viens participer à la course la plus fun de caisse à savon du Vercors : la Vertacorace ! ️

Le principe ?

Une course au cœur du village de Villard de Lans, de plus de 550m de long avec une pente allant jusqu’à 35% !

A bord de votre bolide, le plus original possible, enchaînez les virages et franchissez la ligne d’arrivée en un temps record !

Sourire, bonne humeur, ambiance familiale seront au programme

Prêt à défier les caisses à savon du Vercors ? Alors sors tes outils et commence à construire le plus beau des bolides ! ️

Vercors course de caisse à savon