GFNY Villard de Lans – Cyclosportive Le Balcon de Villard, 28 mai 2023, Villard-de-Lans.

La série mondiale des Cyclosportives GFNY arrive pour la seconde édition dans le massif du Vercors, au départ de Villard de Lans le 28 mai.

L’épreuve GFNY de Villard a été élue meilleure course par tous les participants aux GFNY World Series..

2023-05-28 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. .

Le Balcon de Villard

Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



The GFNY World Series of Cyclosportives arrives for the second time in the Vercors Mountains, starting in Villard de Lans on May 28.

The GFNY event in Villard was voted best race by all participants in the GFNY World Series.

Las Series Mundiales GFNY de Ciclosportivos llegan por segunda vez al macizo del Vercors, con salida en Villard de Lans el 28 de mayo.

El evento GFNY de Villard fue votado como la mejor carrera por todos los participantes en las Series Mundiales GFNY.

Die GFNY World Series of Cyclosportives kommt zum zweiten Mal in das Vercors-Massiv und startet am 28. Mai in Villard de Lans.

Das GFNY-Rennen in Villard wurde von allen Teilnehmern der GFNY World Series zum besten Rennen gewählt.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office Municipal de Tourisme de Villard-de-Lans