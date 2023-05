Petit Marché des Producteurs Arsine, 25 juin 2023, Villar-d'Arêne.

Chaque dimanche matin de 9h00 à 12h en juillet, août et septembre a lieu le marché des producteurs au Jardin du Moulin..

2023-06-25 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-10 12:00:00. .

Arsine Le Jardin du Moulin

Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Farmers’ Market: Every Sunday morning from July to

September there is a Farmers’ Market at the Jardin du Moulin.

En julio, agosto y septiembre, todos los domingos por la mañana, de 9:00 a 12:00, se celebra el mercado agrícola en el Jardin du Moulin.

Jeden Sonntagmorgen von 9:00 bis 12:00 Uhr im Juli, August und September findet der Bauernmarkt im Jardin du Moulin statt.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vallées – La Grave – La Clarée – L’Izoard