DAnser d’Abord Villandraut, 7 octobre 2023, Villandraut.

Villandraut,Gironde

SAMEDI 7 – Dojo de l’ALSH

10h : danse énergétique avec Mélanie Hosteint. Atelier de danse improvisée s’appuyant sur la vision de la médecine traditionnelle chinoise.

15h : le danseur d’abord et le yoga du rire, avec Stéfany Valet.

18h30: danse africaine avec Mélanie Hosteint et Emile Efoua Ella. Atelier tous niveaux sur les rythmes Yankadi Makru.

DIMANCHE 8 – Dojo de l’ALSH

10h30 : atelier parents/enfants avec Delphine Caplane.

15h : le danseur d’abord et le yoga du rire, avec Stéfany Valet.

17h30 : hip hop avec Rémi Vinolo.

SAMEDI 14 – Salle des fêtes

10h30 : atelier « Abrazo » avec Gabrielle Reix et Candice Bordes.

15h : Brico PaSSages… » performance de et avec Delphine Caplane.

19h45 : LE DAnseur D’Abord.

DIMANCHE 15 – Aire du pont bleu (Marot)

15h : Abrazo de Candice Bordes et Gabrielle Reix.

16h30 : danses en cercle.

Réservations conseillées..

2023-10-07 fin : 2023-10-15 . .

Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



SATURDAY 7 – ALSH Dojo

10am: energetic dance with Mélanie Hosteint. Improvised dance workshop based on the vision of traditional Chinese medicine.

3pm: Dancer first and laughter yoga, with Stéfany Valet.

6.30pm: African dance with Mélanie Hosteint and Emile Efoua Ella. Workshop for all levels on Yankadi Makru rhythms.

SUNDAY 8 – ALSH Dojo

10:30 am: parents/children workshop with Delphine Caplane.

3pm: Dancer first and laughter yoga, with Stéfany Valet.

5.30pm: hip hop with Rémi Vinolo.

SATURDAY 14 – Salle des fêtes

10:30am: « Abrazo » workshop with Gabrielle Reix and Candice Bordes.

3pm: Brico PaSSages… » performance by and with Delphine Caplane.

7:45pm: LE DAnseur D’Abord.

SUNDAY 15 – Aire du pont bleu (Marot)

3pm: Abrazo by Candice Bordes and Gabrielle Reix.

4:30pm: Circle dances.

Reservations recommended.

SÁBADO 7 – ALSH Dojo

10 h: danza energética con Mélanie Hosteint. Taller de danza improvisada basado en la visión de la medicina tradicional china.

15.00 h: Dancer first y yoga de la risa, con Stéfany Valet.

18.30 h: Danza africana con Mélanie Hosteint y Emile Efoua Ella. Taller para todos los niveles sobre los ritmos Yankadi Makru.

DOMINGO 8 – ALSH Dojo

10.30 h: taller padres/hijos con Delphine Caplane.

15.00 h: Dancer first y yoga de la risa, con Stéfany Valet.

17.30 h: hip hop con Rémi Vinolo.

SÁBADO 14 – Sala de fiestas

10.30 h: taller « Abrazo » con Gabrielle Reix y Candice Bordes.

15.00 h: espectáculo « Brico PaSSages… » con Delphine Caplane.

19.45 h: LE DAnseur D’Abord.

DOMINGO 15 – Aire du pont bleu (Marot)

15.00 h: Abrazo de Candice Bordes y Gabrielle Reix.

16.30 h: Danzas en círculo.

Se recomienda reservar.

SAMSTAG, 7. – Dojo des ALSH

10:00 Uhr: Energetischer Tanz mit Mélanie Hosteint. Workshop zu improvisiertem Tanz, der sich auf die Vision der traditionellen chinesischen Medizin stützt.

15 Uhr: Zuerst der Tänzer und Lachyoga, mit Stéfany Valet.

18.30 Uhr: Afrikanischer Tanz mit Mélanie Hosteint und Emile Efoua Ella. Workshop für alle Niveaus zu den Rhythmen von Yankadi Makru.

SONNTAG, 8. Juni – Dojo des ALSH

10:30 Uhr: Eltern-Kind-Workshop mit Delphine Caplane.

15 Uhr: Zuerst der Tänzer und Lachyoga, mit Stéfany Valet.

17.30 Uhr: Hip Hop mit Rémi Vinolo.

SAMSTAG, 14. – Festsaal

10.30 Uhr: Workshop « Abrazo » mit Gabrielle Reix und Candice Bordes.

15 Uhr: Brico PaSSages… » Performance von und mit Delphine Caplane.

19.45 Uhr: LE DAnseur D’Abord.

SONNTAG, 15. – Aire du pont bleu (Marot)

15 Uhr: Abrazo von Candice Bordes und Gabrielle Reix.

16.30 Uhr: Kreistänze.

Reservierungen werden empfohlen.

