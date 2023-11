Ateliers osier créatifs « O S I E Z » ! : Vacances de Noël à partir de 3 ans Villaines-les-Rochers, 2 décembre 2023, Villaines-les-Rochers.

Villaines-les-Rochers,Indre-et-Loire

Exposition de Noël au pays de l’Osier. Ateliers osier pour tous, adaptés aux enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personnes en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes à 1h30, le matin ou l’après-midi..

Jeudi 2023-12-02 14:30:00 fin : 2024-01-07 17:30:00. 12 EUR.

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas exhibition in wicker country. Wicker workshops for all, suitable for children aged 3 and over, adults, families and people with disabilities. Everyone leaves with the creation of their choice. Small workshops from 20 minutes to 1h30, morning or afternoon.

Exposición navideña en el país del mimbre. Talleres de mimbre para todos, para niños a partir de 3 años, adultos, familias y personas con discapacidad. Cada uno se va con la creación que elija. Pequeños talleres de 20 minutos a 1h30, por la mañana o por la tarde.

Weihnachtsausstellung im Land der Weide. Weiden-Workshops für alle, geeignet für Kinder ab 3 Jahren, Erwachsene, Familien und Menschen mit Behinderungen. Jeder geht mit der Herstellung seiner Wahl nach Hause. Kleine Workshops von 20 Minuten bis 1,5 Stunden, vormittags oder nachmittags.

Mise à jour le 2023-11-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme